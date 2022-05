Già ricoverato in passato bambino grave in ospedale

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - Era già stato ricoverato in ospedale a marzo per una frattura all'omero destro il bambino di un anno che da domenica è nell'Unità di terapia intensiva neonatale a Perugia con riserva di prognosi. Lo hanno evidenziato gli accertamenti diagnostici dei quali riferisce la procura della Repubblica in un comunicato.

Gli esami hanno portato alla luce anche un frattura alla testa e una tumefazione nella stessa area.

Il bambino, di origine straniera, domenica è stato portato in ospedale con un'auto da un connazionale amico della madre.

Sono in corso indagini da parte della squadra mobile di Perugia. (ANSA).