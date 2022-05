"Sotto le ceneri" titolo ultimo libro di Giorgio Santelli

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 15 MAG - "Sotto le ceneri" è il titolo dell'ultimo libro di Giorgio Santelli, giornalista orvietano e volto di Rai News 24, presentato al Palazzo dei Setti di Orvieto.

Dopo aver dato alle stampe vari saggi, questa volta Santelli si è cimentato con il sui primo romanzo, un giallo, che riporta agli anni Ottanta e Novanta. Il protagonista è Matteo Sabelli, cronista di provincia che si ritrova ad avere a che fare con due fatti di cronaca realmente accaduti in quegli anni. Il primo, che dà il titolo al libro, sono le ceneri Enel di La Spezia, smaltite a Fabro, zona alto orvietano. Il secondo fatto si rifà a un incidente stradale avvenuto sull'autostrada del Sole all'altezza di Allerona Scalo, tra i caselli di Orvieto e Fabro.

Un incidente in cui perse la vita una giovane coppia di rientro dal viaggio di nozze. La loro auto, come viene ricordato nel libro venne scaraventata nella scarpata da un tir in corsa e da quel tragico incidente - avvenuto nell'agosto del 1992 - ne scaturì la leggenda del "fantasma della sposina" che si presenterebbe, ogni anno, ai camionisti in occasione della ricorrenza della morte. Di tutto questo Santelli ne fa un romanzo che riporta a un giornalismo di strada. Ogni capitolo è poi accompagnato da un Qr code che rimanda a dei brani di musica lirica, di cui l'autore è grande appassionato.

Il volume, di oltre 200 pagine, è stato editato dallo stesso Santelli e nei prossimi giorni verrà presentato al Salone del libro di Torino. (ANSA).