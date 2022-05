Ricoveri Covid in calo in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - Ricoveri in leggero calo, tasso di positività in diminuzione, nessun nuovo decesso e attualmente positivi sotto quota 10 mila: è il quadro sull'andamento della pandemia in Umbria che emerge dai dati giornalieri della Regione, aggiornati a sabato 14 maggio.

I ricoverati sono 209 (due in meno rispetto a ieri), cinque dei quali (erano sei) in terapia intensiva.

I nuovi contagi accertati sono 647 e i guariti 907. Gli attualmente positivi scendono così a 9.984 (260 in meno nelle ultime 24 ore).

Il tasso di positività, calcolato sul totale dei 4.204 tamponi analizzati, è al 15,39 per cento (ieri 17,95). (ANSA).