Nel Museo Malakos ricerca scientifica internazionale

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - Il Museo Malakos di Città di Castello per circa dieci giorni si trasformerà in un campo base per una ricerca scientifica di alto livello nel campo della malacologia. Il Museo di Storia Naturale di Parigi infatti, occuperà le sale con ricercatori di fama mondiale, reperti e detriti abissali, microscopi e strumentazioni per analisi macro e microscopiche. "Siamo onorati che il museo di riferimento al mondo per la malacologia ci abbia scelto per questa incredibile esperienza" dice in una nota il direttore del settore ricerca Gianluigi Bini. "Siamo felici ed emozionati - prosegue - e non vediamo l'ora di ritrovarci con i colleghi parigini, spagnoli ed italiani, tutti insieme a lavorare in museo".

Il progetto di ricerca - spiega la nota - è innovativo e vedrà allo studio reperti mediterranei per un approccio mai provato prima per le specie di molluschi del nostro mare.

Il museo resterà chiuso al pubblico dunque fino al 22 maggio, e il 28 e il 29 maggio, per permettere ai ricercatori di avere spazi e tempi adeguati alla portata dello studio. (ANSA).