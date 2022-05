Avviso per lavori di ricostruzione dell'ospedale di Cascia

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - L'Ufficio speciale ricostruzione ("Usr") Umbria ha pubblicato l'avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Ricostruzione, in sito, dell'ospedale Santa Rita di Cascia gravemente danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi".

Lo riferisce la Regione in un comunicato in cui si spiega che gli interventi relativi all'ospedale di Cascia rientrano nell'ambito dell'ordinanza commissariale speciale 12 del 15 luglio 2021 che ha individuato il nosocomio casciano strategico, per la posizione e pluralità dei servizi erogati, non solo a livello locale ma anche nell'ambito della rete sanitaria regionale. Il valore stimato per l'appalto è pari a 7.808.163,75 euro, al netto di Iva e oneri.

L'avviso è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale dell'Usr Umbria.

Il soggetto attuatore è la Regione Umbria, "Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post-sisma"; la stazione appaltante è l'Ufficio speciale ricostruzione Umbria "Servizio ricostruzione pubblica sezione gare e contratti". (ANSA).