L'Umbria accelera con la fibra ottica

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - Dopo le grandi città, anche gli abitanti dei altri comuni delle province umbre potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare a una velocità mai raggiunta prima, cioè con la fibra ottica che entrerà direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici. Open Fiber sta infatti realizzando nelle cosiddette "aree bianche" della regione un'infrastruttura in Ftth (Fiber to the home, la fibra fino a casa) che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra larga.

I nuovi comuni in cui la fibra è disponibile da subito per i cittadini sono Piegaro e Panicale in provincia di Perugia, rispettivamente con 1.569 e 3.433 abitazioni rilegate, e Arrone in provincia di Terni con 1637. A queste si aggiungono altre 1.400 mila unità immobiliari rilegate in banda ultralarga con tecnologia Fwa (Fixed Wireless Access).

I lavori, con il contributo economico della Regione Umbria - spiega Open Fiber - rientrano nell'ambito dei bandi Infratel del piano Bul per portare la banda ultra larga nelle aree bianche della regione, tramite una nuova infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Complessivamente, il piano coinvolge oltre 7mila comuni in tutta Italia.

"Il nostro obiettivo - ha spiegato Stefano Rigano, responsabile Network & Operations Umbria Open Fiber - è quello di ridurre il digital divide nelle aree bianche dell'Umbria che da anni soffrivano la mancanza di una infrastruttura in banda ultra larga all'altezza delle sfide future. Grazie alle conferenze di servizi e alla preziosa collaborazione della Regione e degli uffici comunali il piano è potuto avanzare in maniera spedita per quanto riguarda la permissistica e il riutilizzo dell'infrastruttura esistente in modo da evitare disagi per i cittadini." Inoltre nelle grandi città dell'Umbria Open Fiber è presente con rete Ftth (Fiber To The Home) a Perugia, Terni e Foligno con oltre 130 mila unità immobiliari rilegate e un investimento privato di oltre 50 milioni di euro. (ANSA).