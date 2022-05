Difesa Palamara, ricorso Cassazione per ricusazione respinta

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - "Siamo già al lavoro per il ricorso per Cassazione, dove faremo valere le violazioni dei principi di diritto nazionali e sovranazionali": lo annunciano i difensori di Luca Palamara, gli avvocati Benedetto Buratti e Roberto Rampioni, dopo la decisione della Corte d'appello di Perugia di rigettare la loro istanza di ricusazione nei confronti di due giudici del Tribunale del capoluogo umbro difronte ai quali è in corso il processo per corruzione nei confronti dell'ex presidente dell'Anm. (ANSA).