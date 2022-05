Odontoiatra abusivo scoperto e denunciato dalla Gdf

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - La guardia di finanza di Foligno ha scoperto, all'interno di un esercizio commerciale, un laboratorio in cui veniva esercitata abusivamente l'attività odontoiatrica, da parte di un cittadino di origine extracomunitaria che è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica.

I militari, durante i controlli volti a verificare il rispetto degli obblighi relativi agli scontrini elettronici, hanno chiesto ad un cliente, all'uscita del negozio, che prodotto avesse comprato e quanto avesse speso. Questi ha risposto di essersi sottoposto ad una visita dentistica. I finanzieri, entrati nel locale, hanno scoperto che, nel piano interrato, era stato effettivamente allestito, in precarie condizioni igienico-sanitarie ed in assenza dei minimi requisiti di sicurezza, un vero e proprio laboratorio odontotecnico, in cui venivano realizzate e, verosimilmente, impiantate protesi dentarie. Sono inoltre stati trovati, in un bagno adiacente, 17 grammi di marijuana.

La strumentazione, i materiali tecnico-sanitari e la droga sono stati sottoposti a sequestro. (ANSA).