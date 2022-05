Capo Polizia, legalità richiede impegno e sacrificio

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 11 MAG - "La legalità non è qualcosa che deve essere dato per scontato ma richiede impegno e sacrificio, talvolta anche quello estremo": lo ha sottolineato il capo della Polizia Lamberto Giannini a margine dell'intitolazione di due piazze di Assisi agli agenti vittime delle stragi di Capaci e via D'Amelio e all'agente umbro Luca Benincasa. "Queste persone che si sono sacrificate sono un costante esempio ma soprattutto un ricordo e un monito in tal senso" ha aggiunto.

Giannini ha quindi sottolineato "l'impegno costante e fortissimo, delle forze di polizia e della magistratura, per continuare a garantire condizioni di legalità agli italiani".

Per il capo della Polizia "i caduti sono la carne viva della nostra Amministrazione". "Sono sempre ricordati - ha aggiunto - sia perché con molti di noi hanno lavorato fianco a fianco sia perché il loro esempio è custodito con grandissima cura come uno dei nostri più grandi patrimoni". (ANSA).