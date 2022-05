Ad Orvieto inaugurata una biblioteca "diffusa"

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 11 MAG - Una biblioteca diffusa in città, per fare dei libri un genere di prima necessità: è l'obiettivo del progetto "Fuori scaffale", promosso dall'assessorato alla Cultura del Comune di Orvieto - Nuova Biblioteca pubblica Luigi Fumi per raggiungere fasce di cittadini che per varie difficoltà, a partire dalla condizione sociale, generalmente non usufruiscono dei servizi offerti dalla struttura.

Da oggi sono attivi i primi due punti di lettura esterni presso il Market solidale, in località Gabelletta, e all'Emporio del riuso e dello scambio, entrambi gestiti dall'Associazione Senza Monete.

Nei due spazi si troveranno libri, dvd, riviste e periodici selezionati dal personale della biblioteca comunale tra doppie copie e tra le donazioni effettuate da privati e associazioni, materiale che sarà a disposizione degli utenti per il prestito, lo scambio e la lettura. In programma anche laboratori per ragazzi e letture ad alta voce così da arricchire le attività tendenti a creare un collegamento diretto con la biblioteca e con i servizi offerti quotidianamente.

"La nostra biblioteca abbatte virtualmente i suoi muri per proseguire il virtuoso processo di apertura alla città che si sta mettendo in campo da due anni a questa parte malgrado i problemi dovuti all'emergenza sanitaria" ha commentato il sindaco e assessore alla Cultura, Roberta Tardani.

Come ha spiegato Roberta Sasso, responsabile della Nuova biblioteca pubblica Fumi, "nei due punti di lettura esterni tutti potranno prendere in prestito uno o più libri presso gli scaffali allestiti dal personale della biblioteca in collaborazione con i volontari dell'associazione". (ANSA).