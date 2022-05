Tesei, Umbria polo essenziale per l'Esercito

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - "L'Umbria rappresenta un polo essenziale e strategico anche per l'Esercito italiano": lo sottolinea la presidente della Regione Donatella Tesei che ha ricevuto la visita del Capo di stato maggiore della forza armata, generale Pietro Serino.

"Abbiamo affrontato temi portanti per l'Umbria - ha aggiunto -, ricevendo ampie rassicurazioni in merito al futuro di strutture strategiche quali la caserma Garibaldi del secondo battaglione Granatieri di Sardegna a Spoleto, del Centro di selezione e reclutamento nazionale di Foligno e del Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni".

"È stata l'occasione - ha spiegato ancora Tesei sul suo profilo Facebook - per visitare la Scuola lingue estere dell'Esercito a Perugia. Scuola che ha il prezioso incarico di provvedere alla formazione linguistica del personale delle forze armate allo scopo di operare efficacemente nei moderni contesti internazionali. Voglio esprimere nuovamente a tutto il personale militare il mio apprezzamento per il grande lavoro svolto dalla Scuola e dall'Esercito tutto, ringraziandolo anche per il grande impegno profuso nel periodo pandemico, percepito in maniera estremamente positiva da parte di tutta la nostra popolazione umbra". (ANSA).