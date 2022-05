Nuovo servizio dedicato alla donna all'ospedale di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - Un nuovo servizio dedicato alla donna dall'Azienda ospedaliera di Perugia che ha ampliato, da maggio, le attività con un ambulatorio di secondo livello per la diagnosi e il trattamento dei disturbi psicopatologici perinatali (gravidanza e primo anno di vita del bambino). Nasce dalla collaborazione tra la struttura complessa di Psichiatria, psicologia clinica e riabilitazione psichiatrica e le strutture di Ostetricia e ginecologia e si propone come servizio di secondo livello per tutto il territorio umbro per identificare e trattare precocemente il disagio della mamma e le possibili conseguenze sul bambino.

Il Santa Maria della Misericordia spiega che l'obiettivo è offrire un servizio specialistico per la cura dei disturbi quali depressione peripartum, psicosi postpartum, baby blues (disagio psicologico che può manifestarti durante la prima settimana dopo il parto, caratterizzato da una sensazione di tristezza, inquietudine, ansia e stanchezza) e supportare le donne con disagio psichico pregresso che intendono intraprendere una gravidanza o che hanno appena partorito. L'ambulatorio, inoltre, permette alla donna e ai familiari di ricevere informazioni, un servizio di psicodiagnostica e un intervento terapeutico integrato.

L'Ospedale di Perugia sottolinea di essere "da sempre attento alle problematiche della salute della donna e da anni fa parte del network dei Bollini rosa, un riconoscimento attribuito da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) per l'impegno nella promozione della medicina di genere e per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili". (ANSA).