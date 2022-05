Mencaroni, quadro di grande interessa per filiera turismo

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - "Dall'ottimo lavoro dell'Isnart, che rappresenta un primo step del progetto che ha l'obiettivo di esaminare i fenomeni turistici e supportare quindi le imprese ad orientarsi tra le numerose incertezze determinate dalla crisi economica e sociale, emerge un quadro di grande interesse e approfondito della filiera completa del turismo in Umbria, dalla consistenza, alle caratteristiche, alle tipologie, all'andamento complessivo con gli opportuni confronti, ai problemi in essere e così via": a dirlo è il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni. "Un quadro complesso, che cade nel momento in cui il settore turistico affronta problemi importanti, determinate da tutta una serie di fattori ben illustrati nel Report" aggiunge.

"Intanto - afferma Mencaroni in una nota della Camera di commercio -l'aumento dei costi, una serie di problematiche legate alla gestione delle prenotazioni a fronte di possibili disdette causa Covid-19, oltre alle politiche aggressive di prezzo da parte delle piattaforme di prenotazione e acquisto, hanno determinato nel 2021, per le imprese ricettive della regione, un calo di ricavi e utili nonostante l'aumento delle presenze turistiche. Segnalo inoltre le crescenti difficoltà a reperire personale idoneo. Con il lockdown e le restrizioni delle strutture ricettive, e più in generale turistiche, molti giovani che prima erano attivi nel settore hanno infatti cambiato lavoro ed è ora difficile riempire questi vuoti.

Comunque rimaniamo ottimisti sulle prospettive del turismo umbro, in linea con quanto emerge dal Report, anche grazie alla spinta promozionale della regione messa in atto". (ANSA).