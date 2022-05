Consegnati lavori per Centri comunità Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 10 MAG - Consegnati i lavori per la realizzazione dei centri di comunità da realizzarsi nelle frazioni nursine di Piediripa, Savelli e Valcaldara. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria ha affidato i lavori alla ditta incaricata e fatto i sopralluoghi per ciascuno spazio individuato.

I tre plessi saranno finanziati con le donazioni raccolte attraverso il numero solidale 45500 attivato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile per circa un milione di euro.

"Queste strutture si inseriscono all'interno delle nostre comunità delle frazioni e saranno utilizzati come centro di aggregazione e, all'occorrenza, per fronteggiare le emergenze e vivere quindi il nostro territorio che si sta ricostruendo, in assoluta sicurezza", hanno detto il sindaco di Norcia Nicola Alemanno e l'assessore ai lavori pubblici, Giuliano Boccanera dopo aver incontrato la ditta, i funzionari e i tecnici dell'Usr Umbria.

Le strutture avranno una dimensione di 150 metri quadri e si inseriscono in un progetto ampio che doterà la Valnerina di presidi diffusi di Protezione civile e di socialità. (ANSA).