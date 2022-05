Presentato portale per housing sociale "Dillo a me"

(ANSA) - TERNI, 09 MAG - Nasce "Dillo a me", un nuovo portale che prevede la realizzazione di una piattaforma digitale capace di gestire spazi virtuali collettivi da applicare in ambienti di housing sociale. A promuoverlo, per ampliare l'offerta dei servizi ai propri soci, è Coop Umbria Casa, in collaborazione con R&S Management e Aris Formazione e Ricerca.

Il progetto - presentato a Terni - prevede l'attivazione di strumenti di monitoraggio e di analisi dei processi e fabbisogni sociali della comunità dei residenti con la elaborazione di feedback in tempo reale, allo scopo di rilevare e risolvere eventuali situazioni di criticità.

"Dillo a me - afferma in una nota Laerte Grimani, presidente di Coop Umbria Casa - è la risposta digitale all'innovazione tecnologica tra il gestore sociale in questo caso Coop Umbria Casa e gli abitanti, cioè coloro che vivono all'interno dei complessi che sono da noi amministrati e gestiti e che hanno le loro necessità. Penso alla famiglia che ha bisogno dell'aiuto compiti - continua -, penso alla persona anziana che magari ha bisogno di essere accompagnata a fare le analisi. Penso a quei servizi come il dover richiedere uno spazio comune per i momenti di socialità".

Il modello immagina due funzioni: un portale accessibile e ad uso esclusivo dei residenti registrati che fornirà gli strumenti utili per l'organizzazione della comunità, la gestione degli spazi e delle attrezzature, ed un back end, accessibile solo al gestore del servizio, che metterà a disposizione tutti i mezzi necessari per gestire la community.

Gli utenti registrati potranno: visualizzare news, avvisi e comunicazioni importanti consultare iniziative, attività, eventi e proporle verificare luoghi a disposizione, regolamenti e attrezzature disponibili; effettuare segnalazioni ed infine, consultare tutti i profili degli iscritti e le attività a cui partecipano o che promuovono. (ANSA).