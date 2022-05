In Umbria quadro giornaliero Covid sostanzialmente stabile

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAG - Leggero incremento dei ricoverati Covid in Umbria nell'ultimo giorno, ora 210, cinque in più di domenica, mentre restano fermi a quattro i posti occupati nelle rianimazioni. Lo si ricava dai dati della Regione aggiornati al 9 maggio.

Sempre nell'ultimo giorno non sono stati registrati altri morti per il virus, mentre i nuovi positivi sono stati 359 e i guariti 356, con gli attualmente positivi a quota 10.469, tre in più.

Sono stati analizzati 1.486 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 24,1 per cento, dato identico a quello registrato nello stesso giorno della scorsa settimana.

(ANSA).