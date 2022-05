(ANSA) - PERUGIA, 09 MAG - L'enologo orvietano Riccardo Cotarella confermato presidente nazionale di Assoenologi. Il consiglio di amministrazione dell'Associazione degli enologi ed enotecnici italiani lo ha rieletto all'unanimità per il quarto mandato consecutivo. Sarà coadiuvato, nel ruolo di vicepresidenti, da Massimo Tripaldi della sezione Assoenologi Puglia-Basilicata-Calabria e da Pierluigi Zama della sezione Romagna.

"Essere chiamati ancora a guidare l'Associazione - ha detto Cotarella - è motivo di grande orgoglio e responsabilità.

Accetto l'incarico con l'entusiasmo e la determinazione di sempre e con un unico obiettivo, quello di far crescere ancora Assoenologi con la preziosa collaborazione dell'intero cda".

"Il lavoro che ci attende - ha aggiunto il presidente - è impegnativo, soprattutto alla luce degli eventi che hanno e stanno tuttora interessando le nostre vite. Assoenologi - ha detto ancora Cotarella - in questi anni ha saputo reagire anche alle condizioni più sfavorevoli, continuando a crescere e diventare sempre più punto di riferimento nazionale dell'enologia". (ANSA).