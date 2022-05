Centrodestra, a Foligno realizzato programma

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 09 MAG - "Nonostante le difficoltà e gli imprevisti legati alla straordinarietà della pandemia e della guerra in Ucraina" a Foligno il centrodestra ha "realizzato gran parte del programma e anche progettato nuovi ed ambiziosi obiettivi". E' quanto emerso dalla riunione dei vertici regionali e locali della coalizione che si è svolta a Foligno. "Un'articolata ed intesa mattinata di lavori, per fare il quadro dell'attuale situazione politico amministrativa e delineare le linee guida operative da seguire nei prossimi anni" è stato spiegato dallo stesso centrodestra.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha esposto il bilancio dell'attività di questa prima metà di mandato, nell'ambito del convegno dibattito dal tema: "Foligno, i progetti per il Futuro!". Sono intervenuti gli assessori comunali, ciascuno dei quali ha dettagliatamente relazionato sulla propria attività in base alle deleghe.

A portare un contributo, i responsabili regionali della Lega, on. Virginio Caparvi, di Fratelli d'Italia, sen. Franco Zaffini, e di Forza Italia, Andrea Romizi, che "hanno espresso parole di soddisfazione per il proficuo lavoro svolto". Presente anche Giuseppe Zamprotta, coordinatore comunale della lista civica "Più in Alto".

Intervenuta per un saluto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che - si legge ancora nella nota - "nel complimentarsi per l'iniziativa ha ribadito il pieno sostegno e la massima vicinanza alle esigenze del territorio".

"Occasioni del genere - è stato detto ancora - servono a fare un bilancio attento e completo di quanto fatto".

Nei prossimi giorni si terrà un secondo vertice, che vedrà protagonisti tutti i consiglieri comunali di maggioranza ed i coordinatori comunali delle forze che la sostengono, con il sindaco e la giunta comunale per un ulteriore approfondimento politico istituzionale. (ANSA).