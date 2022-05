Bori, Pd, verifica su legge per un albero per ogni neonato

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAG - "È necessario verificare l'attuazione delle leggi che prevedono di piantare un albero per ogni neonato": lo chiede il segretario regionale e consigliere umbro del Partito democratico, Tommaso Bori in una interrogazione alla Giunta regionale.

L'esponente del Pd ricorda che "l'Assemblea legislativa dell'Umbria, a febbraio scorso, ha approvato una mozione sulla 'Dichiarazione dello stato di emergenza climatica ed ambientale e azioni da intraprendere', con cui si impegna la Giunta a verificare che vengano effettivamente piantati tanti alberi quanti sono i nuovi nati nel territorio". "Per questo - aggiunge - nell'interrogazione chiedo di sapere se sia già stata fatta o se sia in corso la verifica della piantumazione, da parte dei Comuni umbri, di tanti alberi quanti sono i nuovi nati nel territorio. E, nel caso, per conoscere quali sono i dati emersi da tale riscontro. Questo anche analizzando la relazione di monitoraggio del Ministero per la Transizione ecologica nel tramite del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. La Legge '113/1992' parla di un obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, specificando che in attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, quelli con popolazione superiore a 15 mila abitanti provvedono, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. Una previsione rilevante, che dimostra come l'ambiente riguarda le nuove generazioni, cui proveremo ad offrire un futuro migliore del presente che li abbiamo costretti a vivere. Umbria Verde non può solo alludere ai colori dei nostri paesaggi. Al contrario, per una piena rivoluzione ambientale è necessario un profondo cambiamento, realizzato tramite un percorso inclusivo, che favorisca l'economia circolare, le fonti di energia rinnovabile e un'agricoltura sostenibile, volano di sviluppo economico per l'Umbria. Anche per questo è essenziale piantare un albero per ogni neonato ed è doveroso che la Giunta regionale verifichi che questo sia effettivamente fatto". (ANSA).