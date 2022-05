Alessandrini, Lega, bene Governo su capoluoghi provincia

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAG - "Finalmente c'è l'impegno del Governo ad inserire nel primo provvedimento utile la proposta tesa ad evitare che i comuni capoluogo di provincia come Terni vadano in default, come richiesto dalla Lega": ad annunciarlo è la senatrice della Lega Valeria Alessandrini, firmataria dell'emendamento al decreto Tagliaprezzi. "Dopo avere presentato numerosi emendamenti nei provvedimenti precedenti di questi anni, con la trasformazione in ordine del giorno otteniamo anche il via libera del Governo all'inserimento di questa misura nel prossimo provvedimento utile" aggiunge.

"Un risultato a conferma del grande impegno della Lega - sostiene Alessandrini in una nota - e della consolidata vicinanza ai territori. Abbiamo tenuto alto il livello d'attenzione sulla tematica ed ottenuto dal Governo la promessa di risolverla in tempi consoni: saremo comunque attenti che il percorso di sostegno ai comuni virtuosi non incontri ulteriori intoppi, ed in accordo alle indicazioni avanzate anche dalla Ragioneria generale dello Stato, possa giungere a compimento, evitando così di gravare pesantemente su cittadini ed amministratori locali". (ANSA).