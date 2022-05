Inaugurato campo addestramento unità cinofile

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 08 MAG - Inaugurato il campo d'addestramento per unità cinofile per la ricerca in superficie, presso la cittadella dell'emergenza di Città di Castello.

L'iniziativa è del gruppo comunale di Protezione civile e coinvolge associazioni e gruppi della zona grazie all'apporto del comune tifernate.

"Oggi si conclude felicemente quella che per tutti noi volontari era una difficile scommessa da vincere che era quella di creare una squadra di volontari cinofili e dar loro un'area in cui addestrarsi assieme ai loro meravigliosi compagni: i cani da ricerca" ha detto il presidente del gruppo comunale di Protezione civile di Città di Castello, Sandro Busatti. "Non avremmo potuto raggiungere l'obiettivo - ha aggiunto - senza la collaborazione del Comune di Città di Castello, che è stato veramente sensibile nel comprendere le nostre aspirazioni. Il ringraziamento va esteso a tutti i nostri volontari ed ai nostri amici che, a vario titolo, hanno contribuito a realizzare quest'opera che potrà essere utilizzata da tutti i gruppi di volontariato del comprensorio".

All'inaugurazione hanno partecipato l'onorevole Catia Polidori, i consiglieri regionali, Michele Bettarelli e Valerio Mancini e militari e del responsabile ufficio Protezione e difesa civile della Prefettura di Perugia, Ivo Fucelli.

Presenti anche il responsabile del Servizio Veterinario della Usl Umbria1, Giovanni Giorgi ed il responsabile operativo del nucleo cinofilo umbria dei vigili del fuoco, Massimo Mancinelli.

"Una bella giornata all'insegna della solidarietà, dell'associazionismo e di progetti innovativi che vedono protagonista la protezione civile con i loro volontari, i cani straordinari lavorare in stretta sinergia con i livelli istituzionali, locali, regionali e nazionali e con le forze dell'ordine tutte e i vigili del fuoco sempre per il bene dei cittadini", le parole di Benedetta Calagreti, assessore tifernate alla Protezione civile. (ANSA).