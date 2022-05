Coletto, su Covid informazioni precoci per migliori soluzioni

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - "Abbiamo investito bene e i risultati arrivano": c'è soddisfazione nelle parole dell'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto nel commentare l'attività che ha portato il laboratorio di microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia a sequenziare autonomamente la variante Omicron cinque del virus Sars-CoV-2. Lavoro per il quale ha ringraziato la direttrice, la professoressa Antonella Mencacci, e tutto il personale. "Avere indicazioni certe in maniera precoce permette di ragionare al meglio per dare soluzione e migliorare l'assistenza" aggiunge l'assessore rispondendo all'ANSA.

Per Coletto in questa fase della pandemia è importante "accelerare sulle vaccinazioni, specie sulle quarte dosi per i fragili". "Bisogna poi - afferma l'assessore - cercare di utilizzare il più possibile le mascherine al chiuso e nei luoghi affollati. Come abbiamo visto il virus si difende, crea varianti per cercare nuove strade". (ANSA).