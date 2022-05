Ancora in calo ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - Ricoverati Covid in ulteriore calo negli ospedali dell'Umbria, 205, nove in meno di sabato, quattro dei quali, erano cinque, nelle rianimazioni. Emerge dai dati aggiornati della Regione a domenica 8 maggio.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 705 nuovi casi, 1.180 guariti e un nuovo morto. Gli attualmente positivi sono in discesa a 10.466, 476 in meno.

Sono stati analizzati 4.297 tra tamponi e test antigenici, per un tasso di positività del 16,4 per cento (15,65 sabato).

(ANSA).