Vescovi umbri,vicini nella preghiera a mons. Paolucci Bedini

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - "I Vescovi della Conferenza episcopale umbra assicurano a mons. Luciano Paolucci Bedini, chiamato dal Santo Padre a reggere la Chiesa di Città di Castello insieme a quella di Gubbio, la loro fraterna preghiera per il nuovo servizio ecclesiale.

A mons. Domenico Cancian la viva gratitudine e l'ammirazione per il generoso e sapiente ministero episcopale svolto nella Diocesi tifernate e nella nostra regione". E' quanto si legge in una nota della Conferenza episcopale umbra. (ANSA).