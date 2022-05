Tesei, positivo incontro con il ministro Giovannini

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAG - "Una giornata importante per il nuovo quadro infrastrutturale dell'Umbria. Oggi insieme all'Assessore Enrico Melasecche abbiamo incontrato il Ministro Giovannini ed il suo staff.

L'avvio di opere come il Nodo di Perugia fino alla Pievaiola, il potenziamento della Foligno Terontola anche con le nuove stazioni ferroviarie di Collestrada ed Ellera, l'alta velocità di Medioetruria e la Tre Valli, ora appare molto più vicino". Lo ha scritto nella sua pagina Facebook ieri, 6 maggio, la presidente della Regione, Donatella Tesei.

"L'Umbria deve essere unita nel conseguire un risultato storico e ad oggi essenziale come questo", ha aggiunto. (ANSA).