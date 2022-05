Prefetto incontra allievi Istituto sovrintendenti Polizia

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 06 MAG - Il prefetto della provincia di Perugia Armando Gradone ha incontrato all'istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato "Rolando Lanari" gli allievi agenti del 216/o corso di formazione. Al centro - è detto in un comunicato diffuso dalla Questura - "i valori più profondi sottesi al percorso lavorativo che i giovani allievi agenti intraprenderanno".

L'Istituto è diretto dal primo dirigente Maria Teresa Panone.

Il Prefetto ha illustrato l'attività svolta dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza di concerto con gli organi collegiali di cui si avvale, spiegando agli allievi che "non può esserci collaborazione senza condivisione". Ha inoltre sottolineato il valore dell'esserci sempre, soffermandosi sull'importanza della "polizia di prossimità", nonché sull'aspetto della sicurezza percepita da parte del cittadino.

L'incontro si è concluso con un richiamo a quelli che sono considerati gli articoli più significativi della legge 121/1981, con riferimento all'attività dell'operatore di polizia e con l'invito agli allievi "ad agire con onore e disciplina, valori che devono sempre accompagnare lo svolgimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato". (ANSA).