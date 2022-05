Perugia acciuffa a ultimo respiro play off per la A

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAG - Il Perugia acciuffa all'ultimo respiro i play off per la serie A. E si giocherà ora la promozione negli spareggi.

Un risultato ottenuto grazie al successo per 1-0 al Curi sul Monza, che cercava la promozione diretta, e la contemporanea sconfitta del Frosinone in casa. I lombardi, favoriti della vigilia, sono stati invece superati dai biancorossi grazie a un gol di Ferrarini al minuto 84.

Primo tempo a lungo dominato dal Perugia, spinto anche dalle notizie che arrivavano da Frosinone. Con il Monza bloccato e mai realmente pericoloso. Tanto che Chichizola non ha dovuto compiere particolari parate.

Nella ripresa ancora avanti e De Luca colpisce anche la traversa della porta dei brianzoli. Poi l'incursione in area dalla destra di Ferrarini e la rete che lancia il Perugia ai play off.

Al Curi la partita finisce prima che a Frosinone. Giocatori e staff tecnico si abbracciano in attesa davanti alla panchina.

Pochi minuti e arriva la notizia che anche l'altra partita è finita, con la sconfitta dei laziali e quindi il sorpasso in classifica. E quindi la corsa liberatoria dei giocatori del Perugia sotto alla curva. (ANSA).