A Narni stazione Ingv per monitoraggio genesi terremoti

(ANSA) - NARNI (TERNI), 06 MAG - L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia installerà una stazione di monitoraggio geochimico, relativo ai terremoti, a Stifone, nel comune di Narni. Lo annuncia l'Amministrazione comunale, spiegando che l'iniziativa punta allo studio delle relazioni tra fluidi e sismicità, settore nel quale l'Ingv lavora da decenni in Italia.

Il monitoraggio geochimico - viene spiegato in una nota - permetterà di acquisire in continuo una serie di parametri specifici per la comprensione dei processi naturali connessi alla genesi dei terremoti. Sotto questo punto di vista, riferisce il Comune, l'area di Stifone entrerà a far parte di un ampio progetto di studio che prevede la messa in attività di stazioni geochimiche in aree sismiche dell'Italia centrale per realizzare una rete di monitoraggio a livello interregionale.

(ANSA).