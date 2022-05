Torna Trasimeno Blues a Castiglione del Lago

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 05 MAG - Con l'annuncio anche dei primi tre concerti che arriveranno quest'anno in riva al lago - come quelli del bluesman Eric Gales, dei ritmi travolgenti dell'Afrobeat di Seun Kuti con la storica formazione degli Egypt 80, dei Treves Blues Band ed Eugenio Finardi - il ritorno di Trasimeno Blues con l'edizione 2022 si caratterizza fin da subito come ricco di appuntamenti.

La 27/a edizione del festival si svolgerà nel comune di Castiglione del Lago dal 20 al 24 luglio.

Il 21 luglio la Rocca Medievale di Castiglione del Lago, tra grandi classici, virtuosismi ed emozioni, vedrà sullo stesso palco Treves Blues Band ed Eugenio Finardi. Il 23 luglio alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago arriva Seun Kuti, figlio di uno degli artisti più influenti del XX secolo, Fela Kuti, "The Black President". Con Seun la storica formazione del padre degli Egypt 80. Domenica 24 luglio salirà sempre sul palco della Rocca Medievale di Castiglione del Lago per il gran finale del festival, Eric Gales, considerato tra i migliori chitarristi Rock Blues sulla scena internazionale. A Trasimeno Blues 2022 presenterà il suo ultimo album, "Crown", prodotto da Joe Bonamassa. Il Festival sarà preceduto, tra la fine del mese di maggio e i primi di luglio, da tre anteprime, con la presentazione di nuove proposte di giovani artisti particolarmente interessanti nel panorama musicale italiano, ad ingresso gratuito. Presto online le prevendite dei tre concerti alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago. Il programma dettagliato del festival sarà comunicato nelle prossime settimane. (ANSA).