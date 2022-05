Squarta, per Umbria fuori dall'isolamento c'è ancora da fare

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - "L'Umbria del futuro non potrà prescindere da atti di programmazione che la portino fuori dall'isolamento infrastrutturale, culturale, economico. Qualcosa è stato fatto, molto ancora c'è da fare": è uno dei passaggi del discorso di Marco Squarta, dopo la rielezione di metà mandato a presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

"Ci ritroviamo in questa assise due anni e mezzo dopo la mia elezione - ha detto, fra l'altro - e nel frattempo sono accadute molte cose. La pandemia ha sconvolto le nostre quotidianità.

Dovessi dire oggi che è andato tutto bene, mi sentirei in difficoltà. E non lo farò. Ma nell'imponderabile abbiamo reagito. Le nostre strutture sanitarie hanno messo in campo le energie migliori, le risorse più efficaci, un lavoro straordinario per il quale ringrazio i direttori sanitari e tutto il personale. Dobbiamo fare di più. Dobbiamo puntare ad un'azione risolutiva per le liste d'attesa, una riorganizzazione complessiva della sanità regionale è assolutamente prioritaria".

Quanto agli aspetti sociali, "rimane tanto da fare per i più fragili, sebbene il dialogo sia stato avviato".

"La nostra terra - ha osservato ancora - è l'insieme di peculiarità e particolarità che la rendono appetibile a livello turistico/attrattivo, ma paga un ritardo strutturale sul fronte dell'accoglienza. Ecco, l'Umbria di domani dovrà essere in grado di guardare al passato con cura e premura, e al futuro con innovazione e modernità. Il potenziamento del ruolo dell'aeroporto di Sent'Egidio e gli investimenti sul Frecciarossa vanno in questa direzione. Le risorse imponenti del Pnrr metteranno fine a questioni annose. Servirà un impegno elefantiaco".

"In questi anni di Presidenza - ha evidenziato - non sono mai venuto meno al mio ruolo di garante delle istituzioni. Ho sperimentato i vantaggi del dialogo portando a casa, a volte, giuste sintesi utili alla nostra Regione".

"E' per me un onore, un privilegio, un motivo di grande orgoglio ma anche una enorme responsabilità - ha concluso - proseguire nel mio ruolo di presidente. Continuerò a farlo con lo stesso rigore, la stessa disponibilità, il medesimo impegno ma con ancor più determinazione, coraggio, lealtà nei confronti di tutti i cittadini umbri". (ANSA).