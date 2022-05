Prosegue il calo dei positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - Prosegue in Umbria il calo dei nuovi casi giornalieri e degli attualmente positivi al Covid.

Nell'ultimo giorno, secondo i dati della Regione aggiornati al 5 maggio, i nuovi contagi sono stati 889 e gli attualmente positivi sono invece 11.083 (74 in meno), con 962 guariti e un altro decesso (1.836 in tutto). I ricoverati sono 222 (tre in meno), dei quali sei (erano sette) in rianimazione In aumento il tasso di positività, al 19,41 per cento (16,4 ieri), calcolato sul totale di 4.579 tamponi analizzati. (ANSA).