Patty Pravo chiuderà la prossima edizione di Todi Festival

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 05 MAG - In attesa del programma completo di Todi Festival, che verrà presentato a fine giugno, prosegue la tradizione di affidare la chiusura dell'evento a grandi interpreti della canzone italiana. Dopo Roberto Vecchioni, Ornella Vanoni, Simone Cristicchi, Max Gazzè e Loredana Bertè sarà infatti Patty Pravo la protagonista della serata finale del Festival che si terrà a Todi dal 27 agosto al 4 settembre.

Prodotto da Antonio Colombi per Colorsound e Vincenzo Berti & Gianluca Bonanno per Ventidieci, la tappa tuderte del tour "Minaccia Bionda" è uno spettacolo esclusivo in cui Patty Pravo si racconterà fra musica e parole. L'appuntamento è fissato per domenica 4 settembre, alle ore 21, nel Teatro comunale di Todi.

Successi, ricordi, aneddoti e contributi video, alcuni dei quali inediti, saranno scanditi dalla voce narrante live di Pino Strabioli. In scaletta i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche quelli più ricercati e sperimentali dell'artista.

"Abbiamo fortemente voluto il ritorno di Patty Pravo - ha commentato Eugenio Guarducci, direttore artistico del Todi Festival - la cui ultima apparizione in Umbria risale al 2015.

La sua dimensione teatrale si sposa perfettamente con il Dna del nostro Festival e siamo convinti che potrà riscuotere una grande e meritata attenzione da parte di pubblico e critica".

Le prevendite sono aperte sul circuito Ticket Italia, accessibile online anche dal sito ufficiale di Todi Festival: www.todifestival.it. (ANSA).