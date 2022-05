Paola Fioroni, ringrazio per la rinnovata fiducia

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - Il consigliere regionale della Lega Paola Fioroni è stata riconfermata nel ruolo di vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

"Ringrazio i colleghi consiglieri per la rinnovata fiducia - ha affermato Paola Fioroni - l'auspicio è di poter continuare con la stessa austerità ed entusiasmo l'attività che, come ufficio di presidenza, abbiamo portato avanti sinora. Nonostante le diverse appartenenze politiche il percorso comune che abbiamo intrapreso con i colleghi di maggioranza e minoranza ha avuto sempre l'obiettivo di vedere questa Assemblea legislativa mantenere con il proprio lavoro ed il proprio impegno il ruolo istituzionale e legislativo prioritario che le viene riconosciuto dalla costituzione, e dalle normative regionali e statali. Autonomia, autorevolezza e propositività sono caratteristiche identitarie che occorre mantenere e consolidare per un'Assemblea che deve essere il luogo del confronto e delle decisioni più importanti per la nostra comunità regionale".

"In questa prima parte del mandato, in un momento in cui la pandemia ha alterato modalità e strumenti di lavoro, l'Ufficio di presidenza nell'alveo delle proprie competenze e nel solco del rispetto dei ruoli e della sinergia con il segretariato generale ha cercato di tutelare efficienza ed efficacia nell'organizzazione e nell'azione, garantendo funzionalità, accessibilità nei lavori d'aula anche attraverso attività consiliari tradotte ora nella lingua dei segni, nonché risparmio nell'amministrazione e garanzia del lavoro delle commissioni e dei singoli consiglieri. Nella seconda parte del mandato continueremo sempre e comunque a fare di meglio per questa istituzione a cui dobbiamo l'adeguato rispetto e il giusto apporto in considerazione del ruolo che questa assise ha deciso di confermarci".

"Non lesineremo - ha aggiunto - anche nel prosieguo, il confronto con i cittadini, gli stakeholder regionali e i protagonisti del nostro tessuto socioeconomico nella consapevolezza della necessaria rappresentatività di questa istituzione che deve saper ascoltare e tradurre in indirizzi legislativi e politici le esigenze del territorio". (ANSA).