Il 15 maggio torna la "Camminata della Speranza"

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - Il Centro Speranza di Fratta Todina torna a promuovere la cultura della disabilità con la 31/a edizione della "Camminata della Speranza", prevista per domenica 15 maggio con partenza dal Santuario dell'Amore Misericordioso di Collevalenza. L'iniziativa, presentata nella sala sede della Provincia di Perugia, dal 1989 rappresenta l'occasione per accrescere, all'interno della comunità umbra, la consapevolezza collettiva sui diritti e sull'inclusione delle persone con disabilità. Quest'anno l'evento è organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Massa Martana, proprio nel suo centro storico è fissato l'arrivo del corteo dei partecipanti, e il supporto corale delle associazioni del territorio. "Una camminata - ha detto la Presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti - che parte da un luogo di speranza vera, realizzata con un forte spirito di unione e contro ogni forma di pregiudizio. Sarà un'occasione per favorire insieme l'inclusione e il cammino verso una cultura nuova, che ci vede tutti unici e indispensabili. La parola inclusione riguarda ogni essere umano perché ciascuno di noi, in certi momenti della vita, può essere più fragile. Se riusciamo a costruire una realtà più attenta e a misura delle persone fragili avremo sicuramente un mondo migliore. L'obiettivo, che non è facile da raggiungere ma non impossibile, grazie anche alle opportunità del Pnrr, è quello di arrivare attraverso progetti, opere pubbliche o iniziative di sensibilizzazione ad avere una città più accogliente e quindi per tutti".

La Camminata della Speranza si svolge tra il comune di Todi e Massa Martana, con un percorso di facile percorrenza di circa 6,6 chilometri. Padre Aurelio Pérez Garcia, nuovo rettore del Santuario dell'Amore Misericordioso, benedirà la partenza del corteo alle ore 9 che terminerà la marcia nel centro storico del comune di Massa Martana. L'arrivo del corteo è previsto in piazza Umberto Primo per le ore 12. Dopo i saluti delle Autorità, nella Chiesa di San Felice verrà officiata la messa da padre Mauro Dipalo, superiore del locale Convento di Santa Maria della Pace. Per informazioni WhatsApp al numero +39 075 7824342 o e-mail: camminata@centrosperanza.it (ANSA).