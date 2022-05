Dalla Regione risorse per progetti di vita indipendente

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - "Ogni individuo ha il diritto a vivere una vita autonoma, è quindi un dovere delle istituzioni individuare per le persone con disabilità azioni appropriate per favorire l'inclusione sociale e, in base alle condizioni di ognuno, anche l'inserimento lavorativo": con queste parole l'assessore alla Salute e alle Politiche sociali della Regione, Luca Coletto, conferma la volontà dell'Esecutivo regionale di voler continuare ad agevolare i progetti di vita indipendente che si stanno sperimentando in Umbria, stanziando a tal fine una tranche di 690 mila euro a parziale copertura del fabbisogno complessivo per i prossimi mesi.

La Regione - spiega l'assessore - ha favorito l'attuazione e finanziato l'intervento "Potenziamento delle autonomie possibili" che ha dato ottimi risultati.

Vista la necessità di reperire nuove risorse per garantire la prosecuzione dei percorsi, è stata avviata una ricognizione dello stato di attuazione di tutti gli interventi che rientrano nell'Asse II del Por Umbria Fse 2014-2020, "Inclusione sociale e lotta alla povertà", ed è emersa la disponibilità delle risorse assegnate pari a 690 mila euro.

L'assessore rende noto di aver attivato le strutture competenti della direzione Risorse, programmazione cultura, turismo, per individuare in sede di complessiva riprogrammazione del Por Fse Umbria 2014-2020 e in occasione del prossimo Comitato di sorveglianza entro il 30-06-2022, ulteriori risorse finalizzate ad incrementare la dotazione dell'intervento, nonché di destinare allo stesso scopo eventuali economie che derivino da altri interventi afferenti il Por Fse 2014-2020, ad oggi in fase di conclusione.

"Questa modalità operativa - conclude l'assessore - consentirà di garantire la copertura del fabbisogno espresso fino all'avvio effettivo della nuova programmazione del Fondo sociale europeo 2021-2027". (ANSA).