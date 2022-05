Al Curi Perugia-Monza, atteso anche Berlusconi

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - E' data come quasi certa la presenza dei vertici del Monza, con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani in testa, venerdì sera allo stadio Curi del capoluogo umbro, dove alle 20,30 si giocherà Perugia-Monza, ultimo turno del campionato cadetto.

Al Curi per loro 23 anni fa (era il 23 maggio), nella stagione 1998-1999 una grande gioia: lo scudetto numero 16 vinto dal Milan, all'epoca allenato da Zaccheroni, che superò il Perugia 1-2. Oggi a cercare il successo a Pian di Massiano è il Monza, secondo nella classifica di B con 67 punti, uno in meno del Lecce. Mentre la squadra di casa va a caccia di un posto nei playoff, quella ospite cerca quindi la prima promozione in Serie A nella sua lunga storia, iniziata nel 1912.

Al seguito una grande carovana di tifosi, più di 1.500.

Saranno tanti di più quelli a sostegno del Perugia di Alvini, in classifica ad un passo dalla zona playoff con 55 punti, tre in meno del Frosinone.

In tribuna vip, fra gli altri, è certa la presenza anche del sindaco di Perugia Andrea Romizi oltre che dei vertici del club biancorosso presieduto da Massimiliano Santopadre. Nei 23 precedenti fra le due squadre in B, il Perugia ha vinto 13 volte. (ANSA).