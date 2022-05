Terni celebra Giornata internazionale dell'infermiere

(ANSA) - TERNI, 04 MAG - Terni celebrerà, giovedì 12 maggio, la Giornata internazionale dell'infermiere con un evento promosso dall'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia, in collaborazione con l'Azienda Usl Umbria 2.

L'appuntamento è al Citiplex Politeama Lucioli, alle 15.30.

Dopo i saluti istituzionali è previsto un approfondimento con riflessioni sull'emergenza pandemica, la proiezione del film "Io resto", del regista Michele Aiello, girato presso gli Spedali Civili di Brescia e il dibattito conclusivo con testimonianze dei professionisti che hanno operato, in questi anni di emergenza sanitaria, negli ospedali, nei territori, nei centri vaccinali, nelle postazioni tamponi, per salvare vite umane e tutelare la salute pubblica.

"Una giornata di approfondimento, confronto e omaggio - viene spiegato in una nota dell'Usl Umbria 2 - a quanti, in prima linea, si sono battuti con coraggio, spirito di sacrificio, dedizione, professionalità e attaccamento al proprio lavoro, per il bene della collettività".

Coordinatore scientifico dell'evento formativo sarà il dottor Paolo Sgrigna, consigliere Opi Terni. Il corso è aperto anche alla cittadinanza. (ANSA).