Mancini, bene commissione su candidature Patrimonio Unesco

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - Il presidente della Seconda commissione consiliare regionale, Valerio Mancini, insieme ai colleghi commissari della Lega, membri della stessa commissione, esprime "ampia soddisfazione per l'approvazione unanime, in commissione della Proposta di risoluzione, promossa dal collega Vincenzo Bianconi che, con la successiva approvazione dell'Aula, impegnerà la Giunta regionale ad attivarsi ad ogni livello istituzionale per presentare la candidatura del Lago Trasimeno, della Cascata delle Marmore e della Piana di Castelluccio di Norcia nella Lista del Patrimonio mondiale (World Heritage List) tenuta dall'Unesco".

"Coinvolgendo in tale processo - spiega, in una sua nota - le istituzioni e le comunità locali inclusi tutti gli enti in questi luoghi ritenuti più rappresentativi".

La Giunta sarà chiamata anche a "promuovere, comunicare e sostenere, anche a livello amministrativo e burocratico, con le risorse di cui potrà disporre ed in collaborazione con gli altri enti locali interessati, il progetto e tutte le strategie necessarie per giungere alla presentazione ufficiale delle candidature".

"Dopo aver ricevuto dall'Aula il compito di approfondire in commissione questo importante atto - spiega Mancini - abbiamo dato luogo ad importantissime ed interessantissime audizioni con diversi soggetti interessati al tema, istituzionali e non, da cui sono emerse importanti indicazioni delle quali abbiamo tenuto conto, ma soprattutto una completa condivisione rispetto all'iniziativa. L'Umbria, le sue immense bellezze che compongono una ampio panorama di eccellenze paesaggistiche ed ambientali, ma anche legate all'arte, alla cultura e all'enogastronomia, ha le carte in regola per ergersi, sempre di più, a livello nazionale ed internazionale, tra le mete più ambite e ricercate da una vastissima tipologia di visitatori e turisti".

"È ovvio e giusto - conclude Mancini - coinvolgere direttamente in queste importantissime iniziative, come abbiamo fatto, gli enti locali e le associazioni territoriali interessate. Quando si discute del futuro del nostro territorio e dell'economia che esso può esprimere è giusto mettere in campo le più ampie sinergie, al di là ed oltre ogni appartenenza politica". (ANSA).