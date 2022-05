In Umbria secondo giorno con meno di mille nuovi casi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - Secondo giorno con i nuovi casi Covid giornalieri sotto quota mille in Umbria, 893 al 4 maggio secondo quanto riporta la Regione. Registrati 1.164 guariti e un nuovo morto per il virus, con gli attualmente positivi in calo a 11.157, 272 in meno.

Stabili, 225, i ricoverati negli ospedali ma salgono a sette, da cinque, i posti occupati nelle rianimazioni.

Sono stati analizzati 5.443 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività al 16,4 per cento (era al 16 per cento martedì). (ANSA).