In tanti aderiscono a raccolta fondi Anci ProCiv

(ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - Già in tanti stanno rispondendo all'appello di Anci Umbria ProCiv, che ha attivato una campagna di raccolta fondi in risposta alla richiesta di aiuto lanciata dal sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov. L'obiettivo è di raccogliere 5 mila euro ma se la cifra supera quella richiesta "il sostegno alla popolazione ucraina sarà più forte" sottolineano i promotori.

L'associazione dei Comuni umbri sottolinea di volere "rispondere attivamente all'appello del sindaco di Odessa che diverse settimane fa ha chiesto aiuto per la sua cittadinanza".

Anci Umbria ProCiv, che da anni si occupa di protezione civile nella regione ha quindi deciso di attivarsi facendosi promotrice di una raccolta fondi che ha come obiettivo aiutare la popolazione ucraina della regione di Odessa. (ANSA).