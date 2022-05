Da Città Pieve cittadinanza onoraria a Maurizio Fattorini

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 04 MAG - Città della Pieve conferirà sabato prossimo la cittadinanza onoraria a Maurizio Fattorini, funzionario in pensione dei vigili del fuoco per il suo impegno per un distaccamento locale del Corpo. La cerimonia è in programma dalle 18 nella Sala grande di Palazzo Della Corgna.

La cittadinanza onoraria per Fattorini è stata decisa all'unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 30 dicembre 2021. Evidenziando la serie di iniziative poste in essere già dal 1996 insieme ad un gruppo di giovani pievesi che hanno portato nel 2000, dopo un tortuoso e lungo percorso, ad inaugurare il distaccamento volontario dei vigili del fuoco a Città della Pieve.

Nell'ambito della stessa cerimonia sarà inoltre consegnata una targa con la quale il sindaco Fausto Risini e l'Amministrazione comunale ricordano "con gratitudine" i 20 anni di attività del Distaccamento. (ANSA).