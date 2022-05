Ostetriche Terni si raccontano per Giornata internazionale

(ANSA) - TERNI, 03 MAG - Anche l'Ordine delle ostetriche della provincia di Terni parteciperà, giovedì 5 maggio, alla Giornata internazione dell'ostetrica/o, quest'anno celebrata a 100 anni della fondazione della Confederazione internazionale delle ostetriche. Per la ricorrenza l'organo provinciale ha organizzato, alle 15,30 nella sede di via Bramante, un pomeriggio in cui tutte le professioniste presenteranno e racconteranno le proprie esperienze al servizio delle donne, delle famiglie e della comunità.

Inoltre la giornata - dedicata al tema "100 years of progress" - sarà anche l'occasione per una nuova collaborazione con la Regione Umbria e con le biblioteche della provincia attraverso l'adesione ai progetti "Nati per leggere" e "Nati per la musica", promuovendo la salute e la genitorialità responsiva dei primi mille giorni di vita.

L'apertura dei lavori, alle 15,30, sarà affidata alla presidente dell'Ordine provinciale, Maria Antonietta Bianco, moderatrice insieme ad Alesia Longhi delle due sessioni dei lavori "Le ostetriche si raccontano" e "Progetto nati per leggere e nati per la musica". (ANSA).