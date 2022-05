Provincia Terni prosegue lavori per miglioramento strade

(ANSA) - TERNI, 02 MAG - Proseguono i programmi di miglioramento della rete stradale e della sicurezza da parte della Provincia di Terni che ha avviato nuovi lavoro in Valnerina, iniziando il primo di una serie di interventi che puntano al rifacimento delle pavimentazioni per favore cittadini, attività economiche e flussi turistici.

Il consigliere provinciale delegato alla viabilità Sergio Armillei sottolinea come l'ente si stia attivando, anche a fronte del confronto fra la presidente della Provincia Laura Pernazza e i sindaci della Valnerina nel corso delle visite istituzionali durante le quali la presidente aveva ascoltato le esigenze dei territori. A suo avviso si tratta di investimenti "importanti sia per migliorare i già buoni standard di sicurezza, sia per favorire il flusso turistico durante la stagione primaverile ed estiva, anche considerando la ripresa del settore dopo la pandemia".

Ancora il consigliere tiene a precisare che i lavori saranno finanziati sia con fondi statali che con quelli previsti dalle Aree Interne. D'intesa con la presidente della Provincia, rende noto poi che a quelli in Valnerina seguiranno "numerosi altri interventi in tutto il territorio provinciale che necessitano di migliorie e che stanno via via emergendo con le operazioni di monitoraggio costante dell'amministrazione". Il primo cantiere è stato aperto in questi giorni sulla strada provinciale 74 Ferentillo-Castellonalto dove la Provincia investirà oltre 70 mila euro per il miglioramento della pavimentazione stradale.

Prossimamente altri lavori per circa 190 mila euro inizieranno nel tratto di strada che da Montefranco va verso la Flaminia e lo spoletino. Altri due interventi, finanziati in parte con fondi statali e in parte con Aree interne, saranno eseguiti sulla sp 4 nei tratti che dalla statale Valnerina raggiungono Montefranco. "Con queste ultime opere - sottolinea Armillei - verremo incontro alle esigenze sollevate anche dagli amministratori e dai cittadini relative alla sistemazione totale di un tratto di strada di notevole importanza". (ANSA).