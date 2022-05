Primo maggio in Umbria per il presidente Draghi

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAG - Primo maggio in Umbria, a Città della Pieve, per il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il premier ha trascorso la festa dei lavoratori nella cittadina umbra, da lui scelta, oltre 15 anni fa, quale luogo ideale in cui trascorrere momenti di relax quando libero da impegni. A Città della Pieve, Draghi ha trascorso recentemente anche la quarantena dopo essere stato colpito dal Covid. "Ho avuto occasione di incontrare il presidente nella giornata di ieri e l'ho trovato molto bene fisicamente e soprattutto molto concentrato sulle cose da fare", ha detto all'ANSA il sindaco Fausto Risini. Il premier dovrebbe tornare a Roma domani mattina. (ANSA).