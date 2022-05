Importanti dispositivi di sicurezza della questura di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAG - Grande impegno anche da parte della questura di Perugia, in occasione di un primo maggio ricco di eventi in tutta la provincia, a partire dalla Festa nazionale dei lavoratori organizzata dalle segreterie regionali della Cgil, Cisl e Uil a Perugia, Assisi, Città di Castello, Umbertide. Eventi anche a Spoleto dove, in occasione della tradizionale festa della Madonna della Rosa, sono state organizzate alcune iniziative religiose con processioni che si sono svolte nella frazione di Valle San Martino. Infine, si è tenuto l'incontro di playoff scudetto del Campionato nazionale di pallavolo maschile tra la Sir Safety Conad Perugia e Cucine Lube Civitanova.

La questura ha predisposto diversi dispositivi di sicurezza finalizzati a prevenire minacce di natura terroristica, turbative per l'ordine pubblico o azioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

I servizi di ordine pubblico di Assisi, dove si è svolto l'evento nazionale di Cgil, Cisl e Uil, hanno visto impiegati, sotto la direzione di un funzionario della questura, equipaggi dedicati della polizia di stato, della polizia ferroviaria, della polizia postale e delle telecomunicazioni, della polizia stradale, del reparto mobile, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia provinciale, della polizia locale, della polizia scientifica, della Digos.

I servizi hanno visto in campo anche gli artificieri della polizia di Stato che, unitamente ai cinofili antiesplosivo, hanno provveduto alle bonifiche preventive delle zone interessate allo svolgimento dell'evento, con particolare riguardo ai tombini, agli armadi telefonici, alle cabine elettriche e ai cestini dei rifiuti, luoghi sensibili che potrebbero essere utilizzati per celare oggetti pericolosi.

Un servizio di ordine e sicurezza pubblica è stato attuato per l'incontro di playoff scudetto del Campionato nazionale di pallavolo maschile, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle attuali norme anti Covid-19, evitare pericolosi assembramenti, e assicurare tutte le misure necessarie per la tutela degli sportivi e degli spettatori. (ANSA).