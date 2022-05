Fioroni, lavoriamo per costruire un futuro migliore

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAG - "Milleduecentoventuno morti, più di tre al giorno, oltre 550mila gli infortuni segnalati. Parlare di festa del lavoro è ancora difficile con questi numeri. Quella della sicurezza sul lavoro è una sfida alla quale ancora fatichiamo a dare delle risposte". Lo afferma l'assessore regionale Micele Fioroni in occasione de primo maggio.

"Serve - prosegue, in una sua nota - sempre più rispetto delle regole e legalità ovviamente, ma non basta. La digitalizzazione rappresenta un'alleata sempre più strategica. Intelligenza artificiale, robotica, connettività pervasiva, dispositivi indossabili e mobili possono contribuire a rendere più sicuri i luoghi di lavoro. Se ben utilizzate e integrate con il capitale umano, le tecnologie digitali possiedono infinite potenzialità.

Permettono di guidare intelligentemente i comportamenti dei lavoratori, ottimizzare il carico di lavoro e soprattutto prevenire pericoli che sarebbero evitabili. E' per questo che, nella nuova programmazione comunitaria, abbiamo previsto importanti risorse a supporto degli investimenti per innalzare la sicurezza dei lavoratori".

"Oggi - afferma ancora Fioroni - festeggiamo il lavoro, quello di chi ce l'ha, la speranza di trovarlo di chi lo ha perso o non lo ha mai avuto, ricordiamo i sacrifici e le soddisfazioni che genera. Ma soprattutto lavoriamo per costruire un futuro migliore". (ANSA).