1 maggio: sindacati ad Assisi, 'Al lavoro per la pace'

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAG - Al via la manifestazione nazionale per il Primo maggio di Cgil, Cisl e Uil, che quest'anno si svolge ad Assisi, in piazza San Francesco. Ad accompagnare la giornata è lo slogan "Al lavoro per la pace". In piazza i tre segretari generali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombarbieri, che verso mezzogiorno prenderanno la parola dal palco, dopo le testimonianze di sei delegati sindacali di diverse categorie ed il saluto del Custode del Sacro convento di Assisi, fra Marco Moroni. Nel pomeriggio il tradizionale concertone, promosso dai sindacati, che torna in piazza San Giovanni a Roma. Al centro della manifestazione i temi della pace, del lavoro e della crescita del Paese, dei salari e delle pensioni, della lotta alla precarietà e della sicurezza. La Festa dei lavoratori quest'anno sarà per i sindacati anche l'occasione per chiedere di fermare la guerra, con un appello alla comunità internazionale e all'Onu per favorire il negoziato tra la Russia e l'Ucraina e per il cessate il fuoco. (ANSA).