In Umbria meno nuovi casi Covid con più test analizzati

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - Meno nuovi casi Covid, 978, con più tamponi e test antigenici analizzati, 6.053, in Umbria nell'ultimo giorno rispetto al precedente. Non sono stati registrati nuovi morti mentre i ricoverati negli ospedali sono ora 209, quattro in meno, e restano stabili, quattro, i posti occupati nelle rianimazioni.

Lo si ricava dai dati della Regione aggiornati al 30 aprile.

Sempre nell'ultimo giorno sono stati certificati 1.214 guariti, con gli attualmente positivi in discesa 12.485, 236 in meno.

Il tasso di positività dei stessi test per la ricerca del virus è al 16 per cento rispetto al 19,3 di venerdì e 22 per cento sabato della scorsa settimana. (ANSA).