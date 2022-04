Dispositivo Questura Perugia per tifosi a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - In occasione del derby Ternana-Perugia la questura del capoluogo umbro ha predisposto un articolato dispositivo di ordine e vigilanza per prevenire qualsiasi turbativa per l'ordine pubblico.

I servizi hanno impiegato equipaggi dedicati della polizia di Stato, dei carabinieri, operatori della scientifica e della digos che oltre a verificare il possesso del titolo d'ingresso allo stadio da parte dei tifosi perugini hanno accertato l'eventuale detenzione di oggetti potenzialmente offensivi o vietati.

Sono stati controllati anche gli striscioni e con l'ausilio della polizia stradale è stato monitorato tutto l'itinerario, con particolare attenzione ai punti in corrispondenza dei cavalcavia, delle gallerie e delle aree di sosta. (ANSA).