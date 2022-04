A Sant'Anatolia di Narco piante e fiori protagonisti

(ANSA) - SANT'ANATOLIA DI NARCO (PERUGIA), 30 APR - Aperta a Sant'Anatolia di Narco, nello scenario naturalistico che circonda l'antica Abbazia dei santi Felice e Mauro, la 15/a edizione di Primavera in Valnerina, mostra mercato del giardinaggio e del florovivaismo in programma fino a domenica.

Ad accogliere i turisti, ma anche le scuole del territorio, una settantina di vivaisti e fioristi provenienti da diversi parti d'Italia, che espongono piante officinali, fruttive, ortive e ornamentali ma anche rare e insolite. Presenti inoltre stand di prodotti tipici e artigianato locale della Valnerina.

A completare l'offerta anche tante iniziative d'intrattenimento e laboratori orto-floro-frutticoli.

A inaugurare la manifestazione sono stati Tullio Fibraroli, Gianfrancesco Flavoni, Anna Corti e Arianna Giovannini, rispettivamente sindaco, vicesindaco, assessore e responsabile dell'Ufficio Marketing turistico ed operativo del Comune di Sant'Anatolia di Narco. Presente, tra gli altri, Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria.

"Dopo due anni di stop forzato - ha detto il sindaco Fibraroli - sentivamo proprio il bisogno di tornare a celebrare insieme questo bellissimo evento all'aria aperta. In questo paesaggio incantevole si può scoprire un percorso sensoriale veramente indimenticabile". (ANSA).